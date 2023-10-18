«Да, я не аппетитная»: Юлия Высоцкая достойно ответила на критику хейтеров

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Алексей Панков
Алексей Панков 274 0

Юлия Высоцкая пообещала продолжить публикацию своих фото в ответ на критику

«Да, я не аппетитная»: Юлия Высоцкая достойно ответила на критику хейтеров

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Телеведущая заявила, что продолжит публиковать фото, которые ей нравятся.

Юлия Высоцкая достойно ответила на критику хейтеров касательно ее красоты. Своими мыслями российская телеведущая поделилась в личном блоге.

Звезда заявила, что не ожидала настолько неадекватной реакции со стороны подписчиков. Она напомнила, что не является «аппетитной блондинкой с формами» и знает, сколько ей лет.

«Да, фотошопа нет, да, я не аппетитная блондинка с формами, да, я знаю сколько мне лет и вы тоже знаете. Неужели вам соцсети нужны только для того, чтобы осуждать и обсуждать? Любопытно однако», — рассказала Высоцкая.

Она добавила, что не собирается толстеть, а также скрывать свое тело под одеждой. Высоцкая подчеркнула, что на своей странице она будет размещать те фото, которые ей нравятся.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Высоцкая призналась в любви к кофе. Именно мысли о бодрящем напитке занимают ее мысли с самого утра.

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