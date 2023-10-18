«Да, я не аппетитная»: Юлия Высоцкая достойно ответила на критику хейтеров

Телеведущая заявила, что продолжит публиковать фото, которые ей нравятся.

Юлия Высоцкая достойно ответила на критику хейтеров касательно ее красоты. Своими мыслями российская телеведущая поделилась в личном блоге.

Звезда заявила, что не ожидала настолько неадекватной реакции со стороны подписчиков. Она напомнила, что не является «аппетитной блондинкой с формами» и знает, сколько ей лет.

«Да, фотошопа нет, да, я не аппетитная блондинка с формами, да, я знаю сколько мне лет и вы тоже знаете. Неужели вам соцсети нужны только для того, чтобы осуждать и обсуждать? Любопытно однако», — рассказала Высоцкая.

Она добавила, что не собирается толстеть, а также скрывать свое тело под одеждой. Высоцкая подчеркнула, что на своей странице она будет размещать те фото, которые ей нравятся.

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