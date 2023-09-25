Диеты и спорт оказали положительное влияние на фигуру звезды.

Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая неспроста вот уже много лет придерживается здорового образа жизни. Правильное питание и спорт супруга Андрея Кончаловского успевает совмещать с напряженным графиком съемок.

Неоднократно знаменитость признавалась, что любовь к правильной еде помогает ей не сорваться и не начать заедать проблемы. В начале августа Высоцкая отметила 50-летие, а на днях в честь отпуска показала, как изменилась ее фигура за последнее время.

Поверить в то, что жена Кончаловского не так давно разменяла шестой десяток, комментаторы были явно не готовы. Фанаты пришли в полный восторг от увиденного, подчеркнув, что умеренная диета явно идет Высоцкой на пользу.

Диеты помогают Юлии Высоцкой держать себя в форме. Instagram* / juliavysotskayaofficial

«50 лет не дашь»;

«Юлия, что за богиня!»;

«Шикарная, статуэточка»;

«Вы восхитительны! Пример обаяние и грации»;

«Кончаловскому невероятно повезло», — написали в сети.

Высоцкая признавалась, что не позволяет себе лишнего в еде. Нередко она практикует «чистый голод» в совокупности с массажами и обливаниями холодной водой — звезда уверена, что в таких вопросах работает только системный подход.

Ранее 5-tv.ru писал, с чего начинается утро Юлии Высоцкой.

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