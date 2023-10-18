Правда или миф: известную пользу рыбьего жира поставили под сомнение

Так ли эффективен источник омега-3, как считалось ранее?

Немецкий сосудистый хирург Бернд Штекмайер считает, что польза рыбьего жира для человеческого организма сильно преувеличена. Об этом профессор рассказал в своей монографии «Сосуды Жизни». Выдержку из научного труда кандидата медицинских наук приводит издание «БИЗНЕС Online».

Бернд Штекмайер объяснил, что капсулы с рыбьим жиром не защищают организм человека от заболеваний, в том числе, сердечно-сосудистой системы. Особенно, если их проглатывать после употребления фастфуда или жареного мяса. Профессор ссылается на научные труды последних лет, которые предоставляют более «отрезвляющую информацию». Речь идет о влиянии омега-3 жиров на здоровье сердца.

«Оказывается, более жирная рыба в рационе не смогла продемонстрировать благоприятный эффект в отношении риска смерти от внезапной остановки сердца или инсульта», — подчеркивает врач.

В качестве примера Штекмайер указывает на такие группы народов как эскимосы и инуиты (этнос, проживающий в странах Северной Америки — Прим. ред.). Долгое время считалось, что представители этих народностей менее всего подвержены заболеваниям сердца из-за частного употребления пищи, богатой животными жирами. Как отмечает профессор, это не более, чем миф.

«У эскимосов примерно такой же уровень сердечно-сосудистых заболеваний, как и у других групп населения, но для них характерен более высокий риск инсульта, а продолжительность жизни примерно на десять лет короче. Нынешняя миллиардная индустрия производства препаратов рыбьего жира обязана своим успехом мифу, который сейчас развенчан», — говорит сосудистый хирург.

Кроме того, по словам врача, для этих народностей до последнего времени медицинская диагностика в принципе была менее доступна. Причины смерти их представителей исследовались редко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что врач развеял миф о пользе популярного народного средства.