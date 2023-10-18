«За чашкой чая»: Путин раскрыл детали общения с Си Цзиньпином

Путин пообщался с Си Цзиньпином за чашкой чая, обсудив Украину и Ближний Восток
Фото, видео: Reuters / SPUTNIK; 5-tv.ru
О чем лидеры России и Китая разговаривали три часа?
Переговоры президента России Владимира Путина и председателя Китая Си Цзиньпина длились три часа. Затрагивались такие темы, как ситуации на Украине и Ближнем Востоке. Об этом заявил сам Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с китайским коллегой в Пекине.
По его словам, беседа проходила «за чашкой чая».
«Обсуждали довольно подробно и ситуацию на Ближнем Востоке. Я проинформировал председателя о ситуации, которая складывается на украинском треке тоже довольно подробно. Так что, наверно, мы три часа разговаривали… для того, чтобы все подробно изложить», — сказал он.
Путин добавил, что обсуждалась и вся двусторонняя повестка, в том числе экономика, финансы, политическое взаимодействие, совместная работа на международжных площадках.
Кроме того, Путин рассказал, что все внешние факторы и конфликты, происходящие в мире, являются общими угрозами, которые укрепляют российско-китайские отношения.
Сегодня, 18 октября, Владимир Путин и Си Цзиньпин провели двусторонние переговоры в Пекине. Российский лидер находится с официальным визитом в Китае в рамках международного форума «Один пояс, один путь».
Ранее 5-tv.ru сообщал, с кем встретился Владимир Путин в Пекине.
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