Newsweek: Китай встретил Путина с красной дорожкой, которой не было у Блинкена
Фото: © РИА Новости / Константин Завражин
В отличие от президента РФ, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный.
Китайская Народная Республика (КНР) встретила президента России Владимира Путина красной ковровой дорожкой, в отличие от госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили журналисты издания Newsweek.
«Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с „красной дорожкой“. Этого не было у Энтони Блинкена во время его визита в Китай в июне», — пишет газета.
Прием Блинкена был охарактеризован, как холодный и сдержанный. По словам китайской правозащитницы Дженнифер Цзэн, в Китае намеренно показали госсекретарю холодный прием, тем самым унизив политика.
Ранее 5-tv.ru рассказал, с кем пообщался Путин на форуме «Один пояс, один путь».
Читайте также
87%
0.06 102.75
0.23
Нашли ошибку?