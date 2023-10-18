Китай встретил Путина с «красной дорожкой», которой не было у Блинкена

В отличие от президента РФ, прием госсекретаря США в июне охарактеризовали, как довольно сдержанный.

Китайская Народная Республика (КНР) встретила президента России Владимира Путина красной ковровой дорожкой, в отличие от госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом сообщили журналисты издания Newsweek.

«Прибытие Владимира Путина в Пекин прошло с „красной дорожкой“. Этого не было у Энтони Блинкена во время его визита в Китай в июне», — пишет газета.

Прием Блинкена был охарактеризован, как холодный и сдержанный. По словам китайской правозащитницы Дженнифер Цзэн, в Китае намеренно показали госсекретарю холодный прием, тем самым унизив политика.

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