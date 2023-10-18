Не входит в алименты: за что еще должен платить бывший супруг

Какие обязательства остаются на мужчине или женщине, которые оставляют своего ребенка второму родителю?

Алименты — не единственные денежные обязательства, которые могут возлагаться на бывшего супруга. Что еще входит в содержание ребенка, изданию URA.RU рассказала юрист, доцент кафедры правового регулирования бизнеса и прикладной юриспруденции Лариса Крушанова.

Равные права и обязанности

По словам юриста, по закону оба родителя должны оплачивать базовые потребности несовершеннолетних детей, будь то питание или одежда. Поэтому при оформлении документов бывшие супруги могут заключить соглашение о разделении расходов, например, на лечение и образование.

В последнее, стоит отметить, входит не только школа. Но и, например, кружки, секции, а также оздоровительный отдых в санатории или летнем лагере.

«Право получения обязательного денежного содержания имеет родитель или законный представитель (опекун), с которым проживает ребенок. Поскольку на родителей возлагаются равные права и обязанности, то расходы, о которых упоминалось, делятся пропорционально на обоих родителей. Каждый из них погашает в размере одной второй части», — объясняет Крушанова.

Оплата жилья

А вот требовать от бывшего супруга оплату ипотеки, как отмечает специалист, можно только при условии, если он является собственником недвижимости. Но и сумма тогда будет пропорциональна его доле.

В остальных ситуациях «алиментщик» может помогать только добровольно. Это касается и аренды жилья.

Помощь государства

Крушанова подчеркивает, что в России предусмотрены самые разные виды поддержки для несовершеннолетних, которые по ряду причин оказываются без материальной помощи родителей.

«Среди них — пособия в размере до половины прожиточного минимума, установленного субъектом Российской Федерации или органом местного самоуправления. Также одним из видов социальной поддержки является субсидия, представляющая собой компенсацию на оплату коммунальных услуг», — говорит юрист.

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