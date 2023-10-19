«Растут риски»: что стоит знать о витамине D

Правда ли, что препараты с этой добавкой необходимо принимать строго по часам?

Витамин D в организме человека играет важную роль: он препятствует росту раковых клеток, влияет на работу щитовидной железы и нормальной свертываемости крови. Что нужно знать о витамине D, изданию aif.ru рассказала врач-эндокринолог Елена Мамонтова.

Для того, чтобы проверить уровень витамина D, достаточно сдать соответствующие анализы. Причин дефицита может быть масса, в том числе, хронические патологии или обострение болезней. По словам специалиста, если в организме витамина D недостаточно, стоит обратить внимание на его источники. Но впадать в крайности и пить витамин по часам врач не рекомендует.

Солнечный свет

По словам Елены Мамонтовой, для нормального здоровья достаточно того количества витамина D, которое вырабатывает человеческий организм. Одним из его источников является солнечный свет, а также солярий.

«Лучше загорать круглый год, в том числе и в солярии, чтобы получить его в нужном количестве», — отмечает врач.

Правда, важно помнить, что регулярно посещать солярий все-таки не рекомендуется, как и слишком долго находиться под солнцем в часы его максимальной активности.

«Избыточная любовь к солнечным ваннам — будь то естественные или искусственные — может привести к развитию на коже как доброкачественных образований (речь про папилломы, невусы), так и злокачественных (меланома, плоскоклеточный рак, базалиома)», — подчеркивает эндокринолог.

Питание

Витамин D содержат многие продукты, которые нужно включить в свой рацион. Среди них — натуральное сливочное масло, молоко, желток куриных яиц, а также печень трески. Однако врач уточняет, что рассчитать необходимую дозу витамина в продуктах крайне сложно. К тому же, для лучшего усвоения витамина лучше принимать дополнительные препараты и микроэлементы.

Дефицит

По словам Мамонтовой, дефицит витамина D может нести весьма серьезные последствия для человека.

«Он оказывает воздействие на регуляцию кальция и фосфора, поддерживает здоровье костей и зубов. Если его не хватает, растут риски развития остеопороза, ослабления иммунитета, ухудшения функции мышц, рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний», — указывает врач.

Также недостаток витамина D может стать причиной эмоциональных проблем и даже ментального благополучия.

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