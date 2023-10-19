«Пал смертью храбрых»: казак с позывным «Бабай» погиб на запорожском направлении

Он защищал Родину в составе добровольческого отряда «Кубань».

На запорожском направлении в ходе боевых действий скончался казак-ополченец с позывным «Бабай». Его смерть подтвердили в Кубанском казачьем войске.

«Казак Белореченского районного общества Александр Можаев с позывным Бабай пал смертью храбрых на передовой 18 октября», — написано в сообщении, опубликованном в официальном сообществе войска во ВКонтакте.

Известно, что бойцу было 46 лет. Он ушел на фронт добровольцем и принимал участие в СВО в составе казачьего отряда «Кубань». Подразделение боролось с противником на запорожском направлении.

К рядам казаков Можаев примкнул в 1995 году. Срочную службу он проходил в войсках ПВО. В 2014 году он принимал участие в «Крымской весне», а после отправился в Донбасс, защищать мирное население от агрессии киевского режима.

У защитника Родины остались жена и трое детей. В казачьем войске выразили слова соболезнования его семье.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии украинской стороны.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине больных и инвалидов начали привлекать к службе в ВСУ.