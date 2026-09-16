Ушла из жизни драматург Бонни Грир

Бонни Грир, американская и британская драматург, писательница, критик и телеведущая, умерла в возрасте 77 лет. Об этом сообщил Sky News со ссылкой на супруга покойной Дэвида Хатчинса.

«С глубокой скорбью сообщаю, что моя любимая жена, Бонни Грир, скончалась в возрасте 77 лет после непродолжительной болезни. <…> Нам будет ее очень не хватать», — приводит его слова издание.

Хатчинс охарактеризовал супругу как признанного драматурга, писателя, критика, внесшего неповторимый вклад в британскую культуру.

Писательница удостоилась премии Верити Баргейт за лучшую пьесу «Мунда Негра», посвященную проблемам психического здоровья темнокожих женщин.

Грир появилась на свет в Чикаго, штат Иллинойс, в 1948 году. В 2010 году Грир получила орден Британской империи (OBE) в звании офицера за заслуги перед искусством.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заслуженная артистка России Наталья Данилова скончалась в Петербурге после тяжелой болезни. Финальной работой Даниловой на этой сцене стала роль Иды в постановке «С тобой и без тебя». Актрисе было 70 лет. В числе других ролей Данилова играла младшего сержанта Варвары Синичкиной в фильме «Место встречи изменить нельзя» и княгини Вольской в «Маленьких трагедиях».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.