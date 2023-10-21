Вне закона: за какие татуировки россиян могут посадить в тюрьму

Художник Ермак: за тату со свастикой может грозить уголовная ответственность
Фото: www.globallookpress.com / Heline Vanbeselaere
Не все изображения можно наносить на свое тело.
Для россиян татуировки давно стали обыденностью. Однако далеко не все изображения можно наносить на свое тело — за некоторые предусмотрена административная или даже уголовная ответственность.
Какие рисунки являются «запрещенными», изданию «Страсти» рассказал художник, основатель тату-студии Владимир Ермак. Российское законодательство постоянно совершенствуется, но, как известно, незнание закона не освобождает от ответственности.
Данный факт применим и к обладателям татуировок, которые в России являются запрещенными. К ним, поясняет эксперт, относятся все знаки и символы, входящие в стране в список экстремистских, а также символика и гербы таких организаций.
«У всех этих организаций есть нечто общее — символика. От свастики и славянских рун до исламистских религиозных фраз — лучше не бить на себе. Ну и, конечно же, все, относящееся к фашисткой идеологии», — говорит Ермак.
Помимо этого, мастер советует не наносить на тело изображения наркотических средств, процесса употребления «запрещенки» или символов, которые могут быть расценены как одобрение или восхваление темы наркомании. В этот же список можно включить карикатуры и высмеивания любой религии, памятных событий и символов власти.
Среди законов, которые могут стать поводом для привлечения к ответственности за «неправильные» тату: «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне», «О противодействии экстремистской деятельности» и «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».
Ранее 5-tv.ru писал о том, как тату серийных убийц могут повлиять на сына Елены Яковлевой.
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