«Столото» представил лотерейный билет с символикой ГТО в рамках форума «Россия — спортивная держава!»

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 13 0

В Государственный музей спорта передали лотерейный билет с символикой ГТО

«Столото» представил лотерейный билет с символикой ГТО в рамках форума «Россия — спортивная держава!»

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Билет передадут в Государственный музей спорта.

Презентация кобрендингового билета моментальной лотереи с символикой крупнейшего распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото» и Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» состоялась в рамках XI Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава!».

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, директор по спонсорству и КСО S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман и временно исполняющий обязанности директора Государственного музея спорта Министерства спорта РФ Александр Дубинин.

Билет передадут в Государственный музей спорта, он будет официально зарегистрирован как музейный экспонат, а также получит статус культурного наследия.

Директор по спонсорству и КСО S8 Capital (в который входит «Столото») Оксана Тубман заметила, что выпуск лотерейного билета с символикой «Столото» и ГТО и его передача в Музей спорта — важное событие для сохранения памяти о тесной связи истории лотерей и истории спорта.

«Лотерея «Спортлото» в советское время проводилась в поддержку спорта, и средства от ее проведения обеспечили до четверти бюджета Олимпиады-80. Сегодня государственные лотереи продолжают эту традицию — целевые отчисления от их проведения идут на поддержку спорта и физкультуры. Сверх целевых отчислений «Столото» из собственных средств поддерживает более 25 спонсорских и благотворительных проектов, многие из которых связаны со спортом. Поддержка спорта — часть ДНК «Столото», — добавила Тубман.

Мероприятие прошло в преддверии 53-го дня рождения лотереи «Спортлото», ставшей в свое время настоящим культурным феноменом.

«Музей спорта является ведущим просветительским центром страны в области физической культуры и спорта. Деятельность Музея спорта направлена на популяризацию спорта, развитие и укрепление традиций отечественного спорта. Мы рады, что в экспозиции музея появится новый экспонат, напоминающий о важном вкладе государственных лотерей в развитие спорта и физкультуры», — отметил временно исполняющий обязанности директора Государственного музея спорта Александр Дубинин.

«Столото» является стратегическим партнером комплекса ГТО с 2022 года. В рамках партнерства «Столото» оказывает поддержку деятельности федерального методическо-выставочного центра Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (МВЦ ГТО) и другим активностям проекта.

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