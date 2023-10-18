В расследовании повреждения Balticconnector фигурирует российское судно

Финляндия заинтересовалась судном «Севморпуть» из-за повреждения трубопровода
Фото: Reuters / LEHTIKUVA / Mikko Stig
Лихтеровоз «Севморпуть» в момент обнаружения утечки газа находился в том же участке акватории.
Российское судно «Севморпуть» фигурирует в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, которое проводит финская полиция. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной криминальной полиции Финляндии.
В сообщении говорится, что лихтеровоз «Севморпуть», как и другие фигурирующие в деле суда, во время повреждения газопровода находился недалеко от данного места.
Ранее в этот день эстонская газета Postimees сообщила, что к повреждению газопровода Balticconnector может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear, которое находилось недалеко от места утечки в момент ее появления.
В том же участке акватории в момент происшествия проходил и российский нефтерудовоз «СГВ Флот», однако он оказался дальше от трубопровода, отмечает издание.
Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.
Позже утечка была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.
Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал чушью сообщения о причастности России к подрыву Balticconnector.
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