В расследовании повреждения Balticconnector фигурирует российское судно

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Финляндия заинтересовалась судном «Севморпуть» из-за повреждения трубопровода

В расследовании повреждения Balticconnector фигурирует российское судно

Фото: Reuters / LEHTIKUVA / Mikko Stig

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Лихтеровоз «Севморпуть» в момент обнаружения утечки газа находился в том же участке акватории.

Российское судно «Севморпуть» фигурирует в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, которое проводит финская полиция. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной криминальной полиции Финляндии.

В сообщении говорится, что лихтеровоз «Севморпуть», как и другие фигурирующие в деле суда, во время повреждения газопровода находился недалеко от данного места.

Ранее в этот день эстонская газета Postimees сообщила, что к повреждению газопровода Balticconnector может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear, которое находилось недалеко от места утечки в момент ее появления.

В том же участке акватории в момент происшествия проходил и российский нефтерудовоз «СГВ Флот», однако он оказался дальше от трубопровода, отмечает издание.

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.

Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал чушью сообщения о причастности России к подрыву Balticconnector.

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