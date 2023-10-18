В расследовании повреждения Balticconnector фигурирует российское судно

Лихтеровоз «Севморпуть» в момент обнаружения утечки газа находился в том же участке акватории.

Российское судно «Севморпуть» фигурирует в расследовании повреждения газопровода Balticconnector, которое проводит финская полиция. Об этом сообщается на официальном сайте Центральной криминальной полиции Финляндии.

В сообщении говорится, что лихтеровоз «Севморпуть», как и другие фигурирующие в деле суда, во время повреждения газопровода находился недалеко от данного места.

Ранее в этот день эстонская газета Postimees сообщила, что к повреждению газопровода Balticconnector может быть причастно китайское судно Newnew Polar Bear, которое находилось недалеко от места утечки в момент ее появления.

В том же участке акватории в момент происшествия проходил и российский нефтерудовоз «СГВ Флот», однако он оказался дальше от трубопровода, отмечает издание.

Финский и эстонский операторы Balticconnector сообщили 8 октября о необычном падении давления в магистрали. Работа газопровода была приостановлена из-за подозрений на утечку.

Позже утечка была подтверждена, однако ее причины не установлены. Предполагается, что к повреждению магистрали привело внешнее воздействие. Согласно прогнозам, восстановление объекта займет несколько месяцев.

Норвежские сейсмологи утверждают, что в районе, где пролегает трубопровод, ночью на 8 октября был зафиксирован, предположительно, взрыв.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин назвал чушью сообщения о причастности России к подрыву Balticconnector.