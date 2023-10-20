Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в возрасте 58 лет

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Евгения Романова
Евгения Романова 8 0

В реанимации скончалась олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова

Умерла олимпийская чемпионка по биатлону Анфиса Резцова в возрасте 58 лет

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Она лидировала в эстафете в Олимпиаде 1988 года по лыжным гонкам.

В реанимации на 59-м году жизни скончалась единственная в истории олимпийская чемпионка по биатлону и лыжным гонкам Анфиса Резцова. Об этом сообщил ее бывший муж Леонид Резцов в беседе с ТАСС.

«Анфиса Анатольевна скончалась вчера вечером (19 октября. — Прим. ред) в реанимации, не приходя в сознание. О случившемся мы узнали только сегодня, все документы мы получим завтра», — сказал он.

Семья пока не связывалась с реанимацией и патологоанатомом. По словам Резцова, спортсменку госпитализировали 15 октября, но при этом он не уточнил, по какой причине ее увезли в больницу.

В 1988 году Анфиса Резцова взяла золотую медаль, лидировав в эстафете по лышным гонкам. В 1992 году она стала чемпионкой в биатлонном спринте. Еще через два года спортсменка выиграла золотую медаль в биатлонной эстафете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине умер актер «Каламбура» Сергей Гладков. Он скончался на 61-м году жизни.

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