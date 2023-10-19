Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 215 0

На Украине умер актер «Каламбура» Сергей Гладков

Умер актер «Каламбура» Сергей Гладков

Фото: Кадр из сериала «Каламбур», 1996 г.

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Юморист скончался на 61-м году жизни.

Умер актер из «Деревни дураков» Сергей Гладков. Об этом рассказал на своей официальной странице в социальных сетях журнал видеокомиксов «Каламбур».

Актер и сценарист Сергей Гладков скончался на 61-м году жизни. Причины смерти пока не сообщаются.

Сергей Гладков родился в Харькове в 1963 году. Зрителю артист запомнился яркими юмористическими ролями в «Каламбуре»: например, в зарисовках «Деревня дураков», «Крутое пике» и «Железный капут». В начале 1990-х снимался в юмористической программе «Маски-шоу». Кроме того, Сергей Гладков долгое время работал звукорежиссером и дизайнером звуковых эффектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».

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