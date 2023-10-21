Ненастоящий доктор: беглого лже-стоматолога экстрадировали из Сербии в Россию

Дмитрий Святковский купил диплом и пытался устроиться в районную больницу, чтобы получить миллион рублей подъемных денег по программе «Земский доктор».

В Москву из Сербии экстрадировали беглого лже-стоматолога Дмитрия Святковского. Он так хотел получить миллион подъемных по программе «Земский доктор», что купил липовый диплом, справку о прохождении ординатуры и поехал устраиваться на работу в районную больницу в Вологодской области.

Афериста там быстро разоблачили. Суд приговорил псевдоврача к почти двум годам лишения свободы условно. И Святковский сбежал. Подробности этой зубодробительной истории у корреспондента «Известий» Василия Михеева.

Этого с виду робкого мужчину, который путается в хитросплетениях уголовного кодекса суд уже приговорил по статье мошенничество. Мужчину задержали сербские полицейские, и экстрадировали в Россию. На Балканах медик скрылся после громкого разоблачения в одной из районных больниц Вологодской области — там поняли, что перед ними лже-врач с поддельным дипломом.

«Приехал молодой человек, сказал, что работал в Архангельске при школе, был детским врачом, мы обговорили, что мы можем предложить, и он как-то быстро на все как бы согласился. Специалисту отдела кадров я сказал, чтобы она проверила предыдущее место работы, а еще лучше запросила бы его документы», — рассказал и. о. главврача Сямженской ЦРБ Яков Гох.

В дальнейшем выяснилось, что у мошенника была тетя-стоматолог, и он просто насмотрелся, как и что она делала. Какой-то навык схватил, руками посмотрел и решил, что этого достаточно. Фиктивным оказался и документ о прохождении ординаторской практики, обязательной для трудоустройства.

Диплом доктора, как выяснили следователи, был куплен подозреваемыми за 15 тысяч рублей, выдан якобы Архангельским Северным медицинским университетом. Установили, что его печатали — с печатью одного из петербургских ВУЗов. Все это мужчина сделал для того чтобы устроиться в районную больницу стоматологом и таким образом получить миллион рублей подъемных по программе «Земский доктор». Даже успел подать заявку и заполнить соответствующие документы, но приступить к работе не успел. Специалисты облегченно выдыхают — и слава богу.

«Если человек без образования устроится работать стоматологом — да, навредить он может. Потому что голова — очень важный компонент организма. И любое повреждение в районе полости рта может нести последствия вплоть до летальных», — отметил стоматолог Евгений Мазин.

Диплом медвуза в интернете — товар популярный и распространенный. Десятки сайтов предлагают как незаполненные бланки, так и, якобы оформленные, проштампованные какими-то печатями, с какими-то подписями. Часто такие документы, имея вид диплома, являются не более, чем свидетельством прохождения каких-либо курсов. Такие выдает, например, Антонина Гуз, считают активисты-общественники.

«Общественная аккредитация не имеет отношения к образованию. Это добровольный порядок и к образованию отношения не имеет», — рассказала активист Стэлла Арагонская.

С одной стороны — просто курсы косметологов и ногтевых дел мастериц для салонов красоты. Но в списке специальностей внезапно всплывают фармацевт, стоматолог, здесь же преподают лечебное дело, составляя конкуренцию ВУЗам. Впрочем, сама Антонина Гуз считает эти знания скорее энциклопедическими.

«Здесь курс, в котором человек получает сразу же все темы, протоколы, методические пособия, учебники. Они скорее для общего развития, если мы говорим о стоматологии», — пояснила сама Антонина Гуз.

Приговор Святковскому вынесли еще в 2018 году — это 1 год и 8 месяцев условно, с двухлетним ограничением. Но его побег сделал срок реальным и теперь лже-доктор все-таки отправиться отбывать наказание.