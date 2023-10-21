🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 20 октября, во время растущей Луны велика вероятность задержки в получении прибыли, возможны и убытки.

♈ Овны

Чем важнее серьезное дело, за которое вы беретесь, тем больше шансов справиться с ним хорошо. Вы правильно расставляете приоритеты. Не отвлекайтесь на пустяки.

Космический совет: избегайте ненужных волнений.

♉ Тельцы

Многое получается отлично. Часто вы добиваетесь даже больших успехов, чем ожидали. Вероятно, удачны совпадения, благодаря которым вы решаете какие-то старые рабочие и даже личные проблемы.

Космический совет: решите старые проблемы.

♊ Близнецы

День будет складываться нелегко. Но не принесет серьезных проблем. Будьте терпеливы. Вряд ли удастся сразу получить то, что хочется. Лучше не спешить с решениями, которые касаются денег, имущества или бизнеса.

Космический совет: не спешите.

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♋ Раки

Вряд ли вы добьетесь головокружительных успехов. Но день пройдет приятно. Будет возможность пообщаться со старыми друзьями, восстановить отношения, которые раньше были для вас важны.

Космический совет: помните о старых друзьях.

♌ Львы

Серьезные вопросы лучше обсуждать с утра. В это время будет больше шансов договориться, избежать конфликта, если возникнут разногласия. Также можно познакомиться с людьми, которые помогут вам в осуществлении планов.

Космический совет: осуществите планы.

♍ Девы

Вы нервничаете и переживаете, хотя волноваться особо не о чем. Это не самый простой день, но все возникающие преграды преодолимы. Нужны лишь упорство и твердое намерение добиться своего.

Космический совет: проявите упорство.

♎ Весы

Начало дня подходит для учебы, сбора и анализа информации, а также для того, чтобы просто подумать о чем-то важном, серьезном. Постарайтесь ничего не упустить из виду, не полагаясь на удачу там, где нужно рассчитывать на собственные силы.

Космический совет: рассчитывайте на собственные силы.

♏ Скорпионы

Утром вероятны приятные сюрпризы, удачные совпадения. Могут произойти события, которых вы давно ждали. Но расслабляться рано — вскоре начнется более сложный период, когда решение даже незначительных проблем будет требовать серьезных усилий.

Космический совет: не расслабляйтесь.

♐ Стрельцы

Все не так уж плохо, но вы недовольны, потому что рассчитывали на большее. Появляется повод усомниться в собственных способностях. Нужных результатов вы добиваетесь медленнее, чем другие. Возникают трудности в повседневных делах.

Космический совет: проявите настойчивость.

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♑ Козероги

Начало дня очень беспокойное. Это время недоразумений, странных и глупых происшествий, нелепых совпадений. Особенно трудно будет перфекционистам — они не смогут добиться того, чтобы все было идеально, как бы ни старались.

Космический совет: отпустите напряжение.

♒ Водолеи

Начало дня подходит для знакомств, дает шанс многим понравиться, подружиться с людьми, которые окажутся полезными. Вы внимательны к окружающим — это помогает вовремя догадаться об истинных намерениях и желаниях.

Космический совет: проявите эмпатию.

♊ Рыбы

Появляются новые идеи. Поначалу все они кажутся вам отличными. Но стоит немного подумать. Скорее всего, что-то нужно будет скорректировать. Советоваться с кем-то не обязательно. Вам нужно лишь время, чтобы увидеть все слабые места своих планов.

Космический совет: доверьтесь себе.