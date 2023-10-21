Нагиев объяснил уход из медиапространства: «Приостановил общение со всеми»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 258 0

Телеведущий Нагиев: Я приостановил общение в соцсетях и в медийном пространстве

Нагиев объяснил уход из медиапространства: «Приостановил общение со всеми»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Актер признался, что переживает период осмысления бытия.

Актер, телеведущий и шоумен Дмитрий Нагиев взял паузу в работе и общении в социальных сетях, чтобы проверить уровень своего тщеславия. А еще потому что потерял интерес происходящему в медиапространстве. Артист замолчал после зимы 2022 года и покинул все телепроекты. Официально — это творческий отпуск, по слухам — протест. Сам Нагиев публично не озвучивал свою политическую позицию, предпочитая оставаться многозначительно загадочным.

Прервать молчание актер решил внезапно и впервые за полтора года. А для интервью, чтобы не изменять аскезе на общение, выбрал YouTube-проект Tank Russia — вопросы задавала нейросеть, герой в это время ехал по городу за рулем. Личную жизнь Нагиев традиционно оставил в секрете. Работу, говорит, по-прежнему любит, уезжать за границу не собирается, когда вернется в мир — неизвестно.

«Столько интересных, сложных, поучительных и гадких событий происходит, что на сегодня я приостановил свое общение в социальных сетях. Как, впрочем, и в медийном пространстве. Для меня это некое время осмысления — мы сейчас разговариваем, потому что мне захотелось поговорить. Слишком долго я молчал. А вообще мне совсем неинтересно, что там с кем происходит», — признался телеведущий.

В беседе с нейросетью Нагиев задумался о будущем — ему предложили оставить послание следующему поколению. По словам ведущего, он был бы счастлив обратиться к потомкам, ведь это значило бы, что на ныне живущих людях все не закончится. Артист считает, что современные люди идут «странной дорогой». Он посоветовал новым поколениям выбрать другой путь — путь любви, путь доброты и счастья.

Ранее, писал 5-tv.ru, стилист Александр Рогов включил Дмитрия Нагиева в список самых сексуальных мужчин российского шоу-бизнеса.

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