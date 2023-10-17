«Пример маскулинности»: Рогов назвал самых сексуальных мужчин шоу-бизнеса

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Рита Миронова
Рита Миронова 68 0

Стилист Рогов: Бикович и Нагиев — самые модные мужчины-знаменитости в России

«Пример маскулинности»: Рогов назвал самых сексуальных мужчин шоу-бизнеса

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

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Кто из российских знаменитостей моднее остальных и в чем уникальность их образов?

Милош Бикович и Дмитрий Нагиев являются самыми модными и стильными мужчинами российского шоу-бизнеса. Об этом в интервью на одном из YouTube-каналов заявил стилист Александр Рогов.

«Бикович — пример маскулинности для женщин в нашей стране. Это пиджак, это некий серый трикотаж, брюки, ботинки», — объяснил эксперт.

Через свои образы знаменитости могут выражать индивидуальность и выбирать, какое впечатление произвести на незнакомцев. Биковича стилист выбрал в качестве «модного образца», так как гардероб актера в основном состоит из классических элементов.

Строгие костюмы, классические брюки и ботинки подчеркивают элегантность и делают образ более стильным. Также среди российских знаменитостей Рогов отметил Дмитрия Нагиева и Федора Бондарчука, сравнив последнего с Дэвидом Бекхэмом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Бикович покрылся татуировками и стал блондином.

«Пример маскулинности»: Рогов назвал самых сексуальных мужчин шоу-бизнеса

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Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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