Улыбка счастья: как понять, что точно встретила свою любовь

Трепетание сердца сложно с чем-то спутать. Но как не прогадать в выборе своего человека?
Фото: www.globallookpress.com / A. G. Holesch
Отношения необязательно должны быть идеальными и бесконфликтными, однако если вы «созданы друг для друга», то преодолеете любые трудности. Но как понять, за какие отношения стоит, а за какие не стоит бороться? Как понять, что встретили именно своего человека?
Итак, скорее всего, ты встретила свою половинку, если:
- Ты просто чувствуешь это. Что-то глубоко внутри подсказывает тебе, что он — твой идеальный вариант. Как будто есть духовная сила, притягивающая вас друг к другу.
- Судьба постоянно вас сводит вместе. Возможно, вы уже встречались или постоянно оказывались в одно и то же время в одном и том же месте. Как правило, родственные души постоянно находятся рядом, ожидая момента, когда судьба подтолкнет их друг к другу.
- Совместная тишина утешительна, как пушистое пуховое одеяло холодной зимней ночью. Читаете ли вы в одной комнате или едете в машине, между вами царит тихий покой.
- Вы понимаете друг друга без слов. Если вы действительно родственные души, вы умеете понимать друг друга без слов. Чувствовать, что у человека на душе, угадывать его желания, отмечает thevoicemag.
- Вы чувствуете эмоции друг друга. Когда одному из вас плохо, другому тоже плохо.
- Вы знаете недостатки друг друга и достоинства в них. Наши недостатки делают нас особенным, непохожими на других. Далеко не всегда недостатки — это плохо. Каждая черта имеет как положительную, так и отрицательную сторону. Любящие люди не пытаются изменить друг друга, а учатся искать хорошее в любом недостатке партнера. Упрямые люди умеют принимать сложные решения. Чрезмерно организованные — грамотно планируют семейный бюджет.
- У вас одни и те же жизненные цели. Вы оба стремитесь к одной цели. Возможно, способы ее достижения у вас отличаются, но конечный результат — одинаковый.
- Вы не боитесь разговаривать. Многие люди предпочитают молчать о проблемах, чтобы не провоцировать конфликтные ситуации. Однако родственные души не боятся разговаривать, делиться друг с другом своими переживаниями. Разговоры помогают решить проблемы, когда они только возникают, и не допустить усугубления ситуации.
- У вас есть общие интересы. Вы всегда найдете чем заняться вместе. Даже если вы не сходитесь во всем, вам не бывает скучно друг с другом.
- Вы не испытываете ревности. Симпатичные девушки в офисе или привлекательные личные тренеры не представляют угрозы для ваших отношений. Вы доверяете своему партнеру.
- Вы уважаете мнение друг друга. Даже если у вас разные взгляды на ситуацию, вы выслушаете друг друга и с уважением отнесетесь к чужому мнению, не пытаясь навязать свое.
- Вы не кричите, не ругаетесь и не угрожаете друг другу разводом. В гневе можно сказать что угодно, но вы не хотите обижать друг друга, поэтому стараетесь контролировать себя в конфликтных ситуациях.
- Вы готовы уступить, если это сделает любимого человека счастливым. В токсичных отношениях каждый делает все только ради своей выгоды. Но родственные души идут на компромисс, чтобы сделать друг друга счастливыми.
- Вы готовы извиняться. Признать свою вину порой бывает непросто, но ради любимого человека вы готовы забить на гордость.
- Вы снова и снова выбирали бы друг друга. Из всех людей, которых вы когда-либо встречали, вы выбрали бы друг друга.
- Вы дополняете друг друга. У каждого человека есть свои достоинства и недостатки, но когда вы дополняете друг друга — вместе вы способны абсолютно на все.
- Его объятия — лучшее лекарство. Каким бы ужасным ни выдался день, стоит ему обнять тебя, как сразу становится легче. Не нужно лишних слов — один простой жест способен успокоить и заставить забыть о плохом.
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