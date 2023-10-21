Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова

Советская и российская актриса театра и кино Нина Кирьякова ушла из жизни. Об этом сообщает пресс-служба «Театра на Покровке».

«Великолепный низкий голос, царственная осанка, необыкновенная органика и все это удивительным образом сочеталось с феерическим комедийным дарованием», — говорится в сообщении.

В Театре также выразили слова соболезнования родным и близким актрисы.

«Много лет она была настоящим „домовым“ нашего Театра. Такой Нина Павловна останется в памяти друзей и коллег», — говорится в сообщении театра.

Известно, что артистка ушла из жизни 10 октября. Причина смерти не уточняется.

Наибольшую известность артистке принесли роли в советском кино: «Нам некогда ждать», «Аты-баты, шли солдаты…», а на склоне лет Нина Кирьякова играла в театре, изредка появляясь в эпизодах сериалов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей».