Умер актер из сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей»

Сердце артиста остановилось на 69-м году жизни. Что с ним произошло?

Скоропостижно скончался актер сериалов «Тайны следствия» и «Улицы разбитых фонарей» Евгений Артемьев. Об этом сообщается на сайте Театра имени Комиссаржевской, где он служил многие годы.

По информации коллег, Артемьев умер 14 октября, но известно об этом стало только спустя четыре дня. При этом не уточняется, что стало причиной смерти 68-летнего актера.

Евгений Артемьев работал в театре с 2004 по 2015 годы, после чего ушел в детский «Театр на Неве». На его счету более 30 кинопроектов, самые известные из которых «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Тайны следствия» и «Хроники убойного отдела».

Артемьев не первый скончавшийся за последнее время актер из «Тайн следствия». Летом из жизни также ушел 47-летний актер Андрей Бабенко. А до этого, весной, стало известно о кончине популярного артиста Александра Тютрюмова. Ему было 64 года.

В 2022 году из жизни ушли 50-летний Сергей Дьячков, 95-летняя Марина Адашевская и 46-летний Сергей Николаев. Все они также играли в «Тайнах следствия».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что более десяти актеров из сериала «Каменская» умерли после участия в проекте.