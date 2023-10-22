Тайное не станет явным: куда пропала звезда из созвездия Плеяд

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 31 0

Мы видим всего шесть звезд, так откуда же взялись истории о «семи сестрах»?

Тайное не станет явным: куда пропала звезда из созвездия Плеяд

Фото: www.globallookpress.com / N. Dautel

Астрономы Рэй и Барнаби Норрис из Школы наук Западного Сиднейского университета (Австралия) объяснили, почему в легендах о созвездии Плеяд фигурирует семь звезд, хотя мы видим лишь шесть. Исследование опубликовано в книге «Advancing Cultural Astronomy», пишет The Conversation.

Куда пропала звезда из созвездия Плеяд

Скопление звезд, известное как Плеяды, имеет второе название — «Семь сестер». Созвездие видно невооруженным глазом, и в нем всего шесть звезд. Откуда же взялось упоминание о седьмой звезде?

После тщательного изучения движения звезд астрономы пришли к выводу, что эти истории могут датироваться 100 000 лет назад, когда созвездие выглядело совсем иначе.

В греческой мифологии Плеяды были семью дочерями Атласа Титана. Он был вынужден вечно поддерживать небо и поэтому не мог защитить своих дочерей. Чтобы спасти сестер от преследования охотником Орионом, Зевс превратил их в звезды. Но история гласит, что одна сестра влюбилась в смертного и скрылась, поэтому мы видим только шесть звезд.

Похожая легенда встречается у австралийских аборигенов: здесь Плеяды — это группа молодых девушек, которые часто ассоциируются со священными женскими церемониями, а расположенное рядом созвездио Ориона представляется аборигенам как группа молодых людей. В австралийских легендах мужчины Ориона преследуют семь сестер — и одна из сестер, по разным версиям, либо умерла, либо скрывается, либо слишком молода, либо была похищена, поэтому снова видно только шесть звезд.

Аналогичные истории о «потерянной плеяде» встречаются в культурах Европы, Африки, Азии, Индонезии, коренных американцев.

Антропологи предполагали, что европейцы могли принести греческую историю в Австралию, где аборигены адаптировали ее для своих целей. Но истории аборигенов намного старше времени открытия Австралии, и между большинством культур австралийских аборигенов и остальным миром почти не было контактов в течение как минимум 50 000 лет.

Наблюдения с помощью космического телескопа Gaia и других показывают, что звезды Плеяд медленно движутся по небу. Одна звезда, Плейона, теперь так близко к звезде Атлас, что невооруженным глазом они выглядят как одиночная звезда.

Но если «перемотать» движение звезд на 100 000 лет назад, Плейона была дальше от Атласа и была бы легко видна невооруженным глазом. Итак, 100 000 лет назад большинство людей действительно видели семь звезд в скоплении.

Движение звезд может помочь объяснить две загадки: сходство историй на разных материках об этих звездах, а также тот факт, что во многих культурах скопление называется «семью сестрами», хотя сегодня мы видим только шесть звезд.

Ученые предполагают, что, возможно, истории о Семи сестрах и Орионе настолько стары, что наши предки рассказывали эти истории друг другу около костров в Африке 100 000 лет назад. В этом случае это может быть самая старая легенда в мире.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как новые объекты в поясе Ориона нарушают теорию образования звездных систем.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 октября

Последние новости

20:25
ВС РФ уничтожили стоянку с 15 бронемашинами ВСУ
20:10
В разных местах: раскрыты подробности о прощании и похоронах Артура Кусимова
19:56
Тайное не станет явным: куда пропала звезда из созвездия Плеяд
19:42
«Парень Лолиты»: блогер Гасанханова раскрыла тайного любовника Милявской
19:28
Израильский танк случайно обстрелял египетский пост
19:13
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 октября

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
«Больно. Скорбим»: внезапно умер экс-участник группы «Элвин Грей» Артур Кусимов
«Вы скоро встретитесь»: как Израиль готовится к наземной операции в секторе Газа
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023