Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в оправдании терроризма

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Эксклюзив 77 0

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте спортсмена.

Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в оправдании терроризма

Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / TACC

Читайте нас в: Дзен Новости

В Москве правоохранители задержали мужчину, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности. Об этом сообщили в столичном Следственном комитете.

По данным источника 5-tv.ru, задержанным является боец MMA Ильяс Якубов.

По информации следствия, задержанный сделал видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Эту видеозапись он разместил на своей странице в запрещенной на территории России социальной сети.

«Ранее мужчина был объявлен в федеральный розыск, сегодня его местонахождение установлено, и он доставлен сотрудниками уголовного розыска в подразделение столичного СК», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте задержанного.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Орле задержали подозреваемого в трех диверсиях и госизмене. Мужчина совершил два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и один — на объекте связи. Правоохранители доказали, что мужчина действовал под кураторством СБУ за денежное вознаграждение.

+1° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
95.91
-1.40 101.43
-1.20
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака с 23 по 29 октября

Последние новости

21:42
Снимается по сей день: Катрин Денев исполнилось 80 лет
21:26
Умерла сыгравшая в «Приключениях Буратино» и «Отцах и детях» Лидия Дымова
21:11
Бойца MMA Ильяса Якубова задержали по обвинению в оправдании терроризма
20:55
«Любить — значит отпустить»: Татьяна Назарова со слезами вспомнила второго мужа
20:40
«Легенда — это нечто большее»: Долина высказала отношение к Шатунову
20:25
ВС РФ уничтожили стоянку с 15 бронемашинами ВСУ

Сейчас читают

Разин прав! Солистка "Ласкового мая" возмущена концертом в память о Шатунове
В разных местах: раскрыты подробности о прощании и похоронах Артура Кусимова
«Больно. Скорбим»: внезапно умер экс-участник группы «Элвин Грей» Артур Кусимов
«Мы два камня, высекающие искры» — Игорь и Вадим Верники отмечают 60-летие

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023