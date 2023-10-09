«Проблемы живучести»: армия США может остаться без танков Abrams из-за Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 65 0

AT: ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за ситуации на Украине

«Проблемы живучести»: армия США может остаться без танков Abrams из-за Украины

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Antti Aimo-Koivisto

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Тема:
Спецоперация

Конфликт Москвы и Киева раскрыл Западу глаза на одну из своих проблем.

ВС США могут снять с вооружения танки M1 Abrams из-за того, что они показали свою неэффективность в боевых условиях на Украине. Об этом пишет издание Asia Times.

Авторы цитируют исследование американской армии. Военные указывают о необходимости отказаться от танков M1 Abrams. Заменить их предлагается более легкими и удобными в применении беспилотными боевыми машинами. Эксперты в своих выводах указывают, что «Абрамсы» на Украине продемонстрировали «проблемы живучести», которые могут подвести американскую армию в будущих сражениях.

M1 Abrams, помимо прочего, расходует много керосина и вечно требует запчастей, отметили авторы. Американская боевая машина также работает только в условиях обширной логистики, что порой затруднительно.

Вашингтон сообщал о намерении отправить Украине 31 танк Abrams. Сейчас известно, что Киев получил уже половину от обещанного количества.

Москва неоднократно предупреждала, что поставка вооружения украинским нацистам не изменит ход СВО, а лишь затянет конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы, содержащие поставки для ВСУ, превратятся для РФ в законные цели.

Ранее 5-tv.ru писал, что российский боец раскрыл слабые места танков Abrams.

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