Умер популярный блогер Дядя Слава

В возрасте 56 лет скончался популярный российский блогер Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава. Об этом в Telegram-канале сообщил его сын.

Последнее время мужчина страдал от сильных болей из-за онкологического заболевания. При этом до последнего дня он не унывал и постоянно шутил.

«Прожил он свою жизнь ни о чем не жалея и без ощущения, что он что-то не успел. Не боялся смерти, говорил, что уже видел ее и то, что „там“ его не пугает. По итогу он пережил за всю свою жизнь три клинических смерти и одну, четвертую, заключительную», — говорится в посте.

Дядя Слава был настоящим патриотом. К примеру, ему удалось собрать более 20 миллионов рублей в помощь российским военным.

Поклонники Станислава Андреева были шокированы новостью о смерти блогера.

«Наш Дядя Слава был настоящим человеком»;

«Не хочется верить… Боль, тоска, слезы»;

«Ты для многих стал примером. Прощай, наш Дядя Слава. Нам тебя очень будет не хватать» — пишут подписчики блогера.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла сыгравшая в «Приключениях Буратино» и «Отцах и детях» Лидия Дымова.

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