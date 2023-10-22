Умерла сыгравшая в «Приключениях Буратино» и «Отцах и детях» Лидия Дымова

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 173 0

За свою карьеру актриса сыграла десятки разноплановых ролей.

Умерла сыгравшая в «Приключениях Буратино» и «Отцах и детях» Лидия Дымова

Фото: фото из открытых источников

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Ушла из жизни заслуженная артистка РСФСР Лидия Дымова. Об этом сообщили в управлении культуры Сызрани. В этом городе актриса прожила несколько десятков лет, являлась его почетным гражданином.

Дымова служила в Гомельском драматическом театре, Красноярском краевом драматическом театре, Сызранском драматическом театре. Последнему посвятила более 40 лет. Исполняла главные роли во множестве постановок, в том числе в «Антигоне», «Чайке», «Трех сестрах», «С любимыми не расставайтесь».

«Умение перевоплощаться из Арины Базаровой в „Отцах и детях“ Тургенева в Феклу Ивановну в „Женитьбе“ Гоголя, становиться мудрой Черепахой Тортиллой из сказки Толстого и в каждой роли быть искренней, настоящей — высочайшей меры мастерство, за которое по праву Лидии Дымовой в 1986 году присвоено звание заслуженной артистки РСФСР», — сообщили в управлении культуры Сызрани.

Актриса умерла в возрасте 86 лет. Причина смерти не названа. Прощание с Лидией Дымовой состоится 23 октября в Сызранском драматическом театре.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Нина Кирьякова.

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