Гимнастки со всего мира показали мастерство на турнире Академии «Небесная грация»

Международные соревнования «Игры стран» прошли в Сочи. Как это было — смотрите в материале 5-tv.ru.

В Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой завершился крупный международный турнир. Спортсменки из 12 стран приехали на берега Черного моря, чтобы продемонстрировать мастерство и раскрыть свой талант перед авторитетным жюри. По каким правилам соревновались гимнастки, что называют «золотым стандартом» в этом виде спорта, и кто одержал победу? За выступлениями внимательно наблюдал корреспондент «Известий» Александр Мостославский.

Звезды первой величины художественной гимнастики и на ковре, и в зрительном зале! В жюри и на гостевых трибунах прославленные чемпионки и легендарные тренеры внимательно наблюдают за выступлением нынешних сильнейших гимнасток.

«В 2021 году мы в первый раз провели международный турнир „Небесная грация“ по правилам „Небесной грации“. И сегодня это уже третий турнир, экспериментальный, где вы могли увидеть и сеньорок, и юниорок, предюниорки были, и групповые упражнения. Конечно, они отличаются от правил Международной федерации гимнастики, эти правила намного сложнее. Это дает возможность гимнастке раскрыть свой талант, потенциал показать, насколько художественная гимнастика может быть очень красивым, динамичным видом спорта. И в этом и заключается наша основная работа. Я могу сказать, что у нас это получается!»— говорит олимпийская чемпионка Алина Кабаева.

180 гимнасток приехали на международный турнир «Игры стран» в Академию художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой в Сочи. Именно здесь сегодня создают новые правила и тренды, по которым в ближайшем будущем будет развиваться не только отечественная художественная гимнастика, но и мировая. Участницами этих соревнований стали спортсменки из 12 стран мира.

Вот, например, великолепная Лала Крамаренко — стабильно влюбляет в себя зрителей и судей. На этих соревнованиях она опробовала свои усложненные программы, которые подготовила для выступления на турнире «Небесная Грация». В этом году он состоится в декабре.

«Готовились достаточно долго, выбирала музыку. И нужно показать настоящую художественную гимнастику, не просто делать элементы, а жить на ковре. Поэтому вот в этом есть сложность. Мы показываем русскую художественную гимнастику, насколько мы сильнее и насколько мы впереди», — рассказывает член сборной команды России, трехкратная чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, мастер спорта международного класса Лала Крамаренко.

Тренер сильнейших в мире спортсменок по художественной гимнастике Ирина Винер говорит, что восхищена уровнем соревнований, проходящих в Академии «Небесная Грация», которая еще и года не отметила с момента своего открытия, но уже стала эпицентром спортивной жизни.

«„Небесная грация» делает очень большую работу, что собирает лучших детей, юниоров, маленьких деток, которые имеют возможность тренироваться в блестящих условиях, в великолепных залах — учиться, плавать и нормально дышать воздухом, то есть здесь созданы все условия, чтобы дети росли настоящими спортсменками», — рассказывает Винер.

Международная Ассоциация клубов художественной Гимнастики «Небесная Грация» станет настоящим домом для региональных команд из России и всего мира.

«Это та новая структура, это тот новый формат, который сейчас необходим, в нем нуждаются люди, в нем нуждается все мировое сообщество гимнастики, поэтому альтернативы FIG — это не только может стать, но и станет!» — рассказывает десятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Ольга Капранова.

Все новое — хорошо забытое старое! А в нашем случае — незаслуженно забытое! В свое время Международная федерация художественной гимнастики исключила из соревнований упражнение с одним из самых динамичных предметов — скакалкой. Олимпийская чемпионка Алина Кабаева была с этим категорически не согласна! И теперь по ее инициативе скакалку реабилитировали. Упражнения с этим предметом уже вошли в правила и программы Международных соревнований «Игры Стран» и «Небесная грация».

Виктория Беспалова из Ульяновска и ее наставники придумали оригинальный номер со скакалкой, музыкальным сопровождением которого стала знаменитая «Катюша» сразу в трех исполнениях — на русском языке, китайском и в хоровой интерпретации.

«Надо идти вперед, надо расти, надо прогрессировать, надо и в эмоциональном плане, и в плане техническом. Эти правила очень нам понравились!» — говорит заслуженный тренер России Татьяна Грибкова.

Это Заслуженный тренер России Татьяна Грибкова про новые правила, над которыми в Академии художественной гимнастики «Небесная Грация» Алины Кабаевой напряженно работали почти целый год. В этот фундаментальный труд вошло все самое лучшее из опыта прошлого и актуальные тенденции современной художественной гимнастики.

«Мы попытались создать симбиоз и предмета, и элементов тела. Поэтому мы и повысили оценку стоимости сложных элементов, повысили оценку стоимости каких-то определенных бросков, добавили новые возможности, добавили новые связки, чтобы можно было соединять элементы не только стоя на одной ноге, но, например, повороты с поворотами соединять через шаг, это тоже очень интересно», — рассказывает судья международной категории по художественной гимнастике, мастер спорта международного класса Марина Шпехт.

Вернуться к «золотым стандартам» мечтают не только старшее поколение гимнасток, но и начинающие спортсменки. Новые правила Ассоциации клубов «Небесная грация» горячо поддержали и зарубежные участники этого турнира.

Самой младшей участнице этих соревнований — 11 лет, самой старшей — 23 года.

«"Игры стран» задумывались как небольшое событие в рамках Академии. Международное, но небольшое. Репутация Академии такова, что сюда направилась очень много стран, очень много участников. Поэтому родился слоган: «Игры стран, объединяя весь мир»!» — рассказывает режиссер турнира «Игры стран» Эльдар Сайфутдинов.

Абсолютной чемпионкой этих соревнований стала сильнейшая в мире гимнастка — Лала Крамаренко. Ярко и убедительно выступили и 11 воспитанниц Академии «Небесная Грация» Алины Кабаевой. Вот, например, предюниорка Эля Беляева завоевала медали разного достоинства практически во всех видах. А юниорка Кристина Войтенко стала лучшей в упражнениях с обручем и получила второе место за скакалку.

А в конце турнира — подарок для всех участниц и зрителей: показательный номер силами воспитанниц Академии «Небесная Грация». И, конечно, без сладкого приза не обошлось! Всем участницам — праздничный торт из рук олимпийской чемпионки!