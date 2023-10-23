Один человек погиб при хлопке газа в пятиэтажном доме в Волгограде

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Эксклюзив 71 0

Предварительно, звуки взрыва были слышны в одной из квартир на пятом этаже. Затем произошел пожар, охвативший еще одну квартиру.

Фото, видео: Смитюк Юрий / ТАСС; ВКонтакте / Газета ИСКРА / newgazetaiskra;5-tv.ru

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Местный житель Волгограда погиб, предварительно, при хлопке газа в пятиэтажном доме по улице Родина. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что хлопок раздался на пятом этаже многоквартирного дома, после чего возник пожар, охвативший две квартиры. По данным источника, погибший — хозяин жилплощади, где все произошло. Еще два человека пострадали, один из них находится в реанимации.

На месте работают сотрудники МЧС, они борются с огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа и пожар полностью уничтожили квартиры на верхних этажах в Тобольске.

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