Один человек погиб при хлопке газа в пятиэтажном доме в Волгограде

Местный житель Волгограда погиб, предварительно, при хлопке газа в пятиэтажном доме по улице Родина. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Известно, что хлопок раздался на пятом этаже многоквартирного дома, после чего возник пожар, охвативший две квартиры. По данным источника, погибший — хозяин жилплощади, где все произошло. Еще два человека пострадали, один из них находится в реанимации.

На месте работают сотрудники МЧС, они борются с огнем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что взрыв газа и пожар полностью уничтожили квартиры на верхних этажах в Тобольске.