Самый старый пес в мире Боби скончался в Португалии

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 189 0

Известно, что собака прожила рекордные 31 год и 165 дней.

Самый старый пес в мире Боби скончался в Португалии

Фото: PAULO CUNHA / ТАСС

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Пес Боби, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый долгоживущий среди своих сородичей, скончался в Португалии. Об этом сообщается на сайте самой Книги.

Известно, что пес умер несколько дней назад, 21 октября, в португальской деревне Конкейруш. Собака в тот момент находилась в кругу своей семьи.

«Боби прожил 31 год и 165 дней», — уточнили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Самым долгоживущим псом Боби был признан в феврале 2023 года, тогда ему было 30 лет. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в возрасте 56 лет скончался популярный российский блогер Станислав Андреев, известный под псевдонимом Дядя Слава.

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