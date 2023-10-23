Самый старый пес в мире Боби скончался в Португалии

Пес Боби, попавший в Книгу рекордов Гиннеса как самый долгоживущий среди своих сородичей, скончался в Португалии. Об этом сообщается на сайте самой Книги.

Известно, что пес умер несколько дней назад, 21 октября, в португальской деревне Конкейруш. Собака в тот момент находилась в кругу своей семьи.

«Боби прожил 31 год и 165 дней», — уточнили на сайте Книги рекордов Гиннеса.

Самым долгоживущим псом Боби был признан в феврале 2023 года, тогда ему было 30 лет. Для его породы, Рафейру ду Алентежу, средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 14 лет.

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