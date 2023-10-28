«То же самое, но за меньшие деньги»: как начать правильно экономить

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 35 0

Инвестор Волкова: для экономии необходимо планировать свои расходы

«То же самое, но за меньшие деньги»: как начать правильно экономить

Фото: ИЗВЕСТИЯ / АНДРЕЙ ЭРШТРЕМ

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Советы, которые позволят не жить от зарплаты к зарплате.

Многие люди бездумно тратят деньги и не знают, как им научиться экономить. Сертифицированный консультант и инвестор Татьяна Волкова дала изданию «Страсти» полезные финансовые советы, которые помогут сохранить бюджет.

Так, в первую очередь следует перестать воспринимать экономию как лишнюю часть жизни. Это, говорит эксперт, не про то, что во всем нужно себе отказывать.

«Напротив, благодаря экономии вы сможете позволить себе все то же самое, но за меньшие деньги. Получается, что благодаря экономии вы учитесь видеть вокруг себя возможности», — сказала специалист.

Она подчеркнула, что важно планировать свои расходы. Это поможет человеку понять, сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни.

Необходимо изучить все мелочи от кешбэков до полетов за мили. Также финансовый консультант посоветовала анализировать каждый покупаемый товар и искать способ приобрести его дешевле.

«Учитывая все эти факторы, вы вполне можете развить в себе способность к грамотной экономии», — подчеркнула инвестор.

Ранее 5-tv.ru называл десять простых советов, которые помогут разбогатеть.

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