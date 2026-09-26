Путин назвал непонятной цель ударов Украины по складам Wildberries и Ozon

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 36 0

Российский лидер также сказал, что противник должен почувствовать ответные удары ВС РФ.

Что Путин сказал об ударах ВСУ по складам Озон и Валберис

Фото: © РИА Новости/Алексей Куденко

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Президент России Владимир Путин выразил недоумение насчет ударов киевских боевиков по складам отечественных маркетплейсов Wildberries и Ozon.

«(ВСУ наносили удары. — Прим.ред.) по таким гражданским объектам, как склады Wildberries и Ozon. Это что такое? Это зачем? Тем не менее, это было сделано», — сказал российский лидер во время общения с журналистами после выступления на XII Международном форуме объединенных культур.

Путин также добавил, что после этого Вооруженные силы (ВС) РФ начали отвечать по каждому пункту. При этом ответные действия наших военнослужащих оказались настолько мощными, как отметил президент России, что власти Украины вновь стали активно поднимать вопрос о перемирии. Они просят, в том числе взаимно прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам (ПНЗ).

«Но это они все начали. По каждой позиции они везде начали. Это что игрушки что ли?» — сказал Путин.

Он добавил, что противник должен почувствовать ответные удары России и понять, что никакие провокационные действия не приведут к нужному для них результату. Подобные действия только ухудшают положение Украины, заключил президент РФ.

Ранее ВСУ с помощью дронов атаковали склад Ozon в Саратовской области. Сотрудников маркетплейса оперативно эвакуировали. Обошлось без жертв.

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