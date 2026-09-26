Пять человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

Среди раненых есть ребенок.

ВСУ в ночь на 26 сентября атаковали Ростовскую область

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Ночью киевские боевики с помощью дронов атаковали Ростовскую область, в результате чего пострадали пять человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Ранения получил один житель Таганрога и четверо — Азова. Среди пострадавших есть ребенок. По информации Юрия Слюсаря, все были госпитализированы. Им оказывают необходимую медпомощь.

«Выражаю сочувствие, поддержку и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал чиновник.

Губернатор Ростовской области также рассказал, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили свыше трех десятков дронов в небе над регионом. Вражеские беспилотники были сбиты, в том числе в Ростове-на-Дону, Новошахтинске и Таганроге.

В Азове, как добавил Юрий Слюсарь, в результате падения обломков БПЛА пострадали многие гражданские объекты, включая многоквартирные дома, школу, дворец культуры и автомобили.

В ночь на 26 сентября киевские боевики также с помощью дронов атаковали Москву. На полете к региону российские военнослужащие сбили 11 БПЛА. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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