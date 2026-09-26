Пять человек пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ростовскую область
Среди раненых есть ребенок.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Ночью киевские боевики с помощью дронов атаковали Ростовскую область, в результате чего пострадали пять человек. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Ранения получил один житель Таганрога и четверо — Азова. Среди пострадавших есть ребенок. По информации Юрия Слюсаря, все были госпитализированы. Им оказывают необходимую медпомощь.
«Выражаю сочувствие, поддержку и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал чиновник.
Губернатор Ростовской области также рассказал, что за минувшую ночь дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили свыше трех десятков дронов в небе над регионом. Вражеские беспилотники были сбиты, в том числе в Ростове-на-Дону, Новошахтинске и Таганроге.
В Азове, как добавил Юрий Слюсарь, в результате падения обломков БПЛА пострадали многие гражданские объекты, включая многоквартирные дома, школу, дворец культуры и автомобили.
В ночь на 26 сентября киевские боевики также с помощью дронов атаковали Москву. На полете к региону российские военнослужащие сбили 11 БПЛА. Информация о повреждениях и пострадавших не поступала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 26 сент
- Путин назвал непонятной цель ударов Украины по складам Wildberries и Ozon
- 26 сент
- Дроны ВСУ атаковали Краснодарский край: есть погибшие и раненые
- 25 сент
- Число погибших в результате атак ВСУ на рынки в Горловке выросло до двух
- 25 сент
- Беспилотники ВСУ атаковали два рынка Горловки
- 25 сент
- Число пострадавших в результате атаки БПЛА на Ульяновск выросло до 12 человек
- 25 сент
- Один человек погиб в результате атаки дрона ВСУ на Белгородскую область
- 25 сент
- В результате атаки БПЛА на Ульяновск повреждено промышленное предприятие
- 25 сент
- Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Воронеж увеличилось до 13 человек
- 25 сент
- Двое подростков пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Ульяновскую область
- 25 сент
- За ночь силы ПВО сбили над регионами России 592 беспилотника ВСУ
83%
Нашли ошибку?