«Их перемалывают»: как ВС России уничтожают боевиков Зеленского

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Евгения Романова
Евгения Романова 924 0

Экс-разведчик США Риттер: российские вертолеты Ка-52 уничтожают ВСУ

«Их перемалывают»: как ВС России уничтожают боевиков Зеленского

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Западная техника продолжает показывать свою неэффективность на поле боя. Что же будет, когда она и вовсе закончится?

Российская армия эффективно использует вертолеты Ка-52 и мобильные противотанковые комплексы в зоне спецоперации, не позволяя войскам Украины атаковать. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер на YouTube-канале Danny Haiphong.

«Каждый раз, когда ВСУ останавливаются, мобильные расчеты ПТРК уничтожают их и затем исчезают. А потом еще прилетают вертолеты Ка-52 „Аллигатор“, кружат над полем боя <…> и нейтрализуют украинскую бронетехнику», — сказал он.

Украина не имеет надлежащей системы противовоздушной обороны и вообще любой другой военной техники, которая могла бы отражать атаки ВС России. Именно поэтому, подчеркнул Риттер, украинских боевиков «перемалывают» на поле боя.

Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС России на запорожском направлении уничтожили три танка ВСУ, включая Leopard.

Тема:
Спецоперация
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