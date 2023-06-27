Туманный проект: почему в Петербурге начались дискуссии о магистрали М-7

По плану, она должна пройти над Удельным парком в виде эстакады.

В Петербурге сейчас идет активная дискуссия о будущей стройке и, как ни странно, необходимости новой магистрали М-7. По плану, она должна пройти над Удельным парком в виде эстакады.

И все бы ничего, вот только в самой Северной столице вводят платные парковки — как раз, чтобы пересадить горожан на общественный транспорт. И вдруг — решение о строительстве многомиллиардной автодороги. Кому с ней будет жить проще, узнавал корреспондент «Известий» Даниил Ланков.

Удельный парк — сейчас по этим дорожкам неспешно прогуливаются горожане. В обозримом будущем, вероятно, те же самые люди смогут пронестись здесь с ветерком по новой скоростной трассе, которая соединит еще одну точку северной части кольцевой с центром города.

По проекту М-7 начинается в створе Арсенальной улицы — там же появится новый мост через Неву. Далее в сторону Полюстровского, затем вдоль железной дороги к Выборгскому шоссе и выходит на кольцевую.

При этом около полутора километров трассы проходит через Удельный парк. В планах магистраль была давно — концептуально, еще с середины прошлого века. Периодически к проекту возвращались, на территории Удельного парка даже выделена специальная зона под строительство дороги.

«Коридор изначально держался как коридор для транспортной инфрастурктуры. То, что там вырос лес, это естественный процесс, потому что территория не использовалась, дорогу не строили», — отметил гендиректор СПБ ГБУ «Центр транспорртного планирования Санкт-Петербурга» Рубен Тертерян.

Публичные слушания по поводу строительства магистрали проходили в 2014-м. Уже тогда защитники парка высказали свое резкое «нет». В тот год дальнейшего развития проект не получил, но выделенная зона под строительство дороги в генплане Петербурга осталась.

Проект строительства седьмой магистрали — масштабный. Соглашение о намерениях Смольный и банк ВТБ подписали на Петербургском экономическом форуме. Формат государственно-частного партнерства — по аналогии с Западным скоростным диаметром.

«Городу это даст альтернативную возможность двигаться в радиальном направлении в северной части, связывать два района — Приморский и Выборгский — с центральной планировочной зоной», — добавил Тертерян.

Это также даст возможность разгрузить Выборгское шоссе, Большой Сампсониевский проспект, которые сейчас перегружены движением. Проект трассы М-7 — долгосрочный и пока что очень туманный.

Как показывает практика, некоторые «соглашения о намерениях» так и оставались лишь на бумаге. Впрочем, если проблему Удельного парка можно как-то разрешить, вопрос актуальности дороги полувековой давности еще открыт.

«Существует проблема „бутылочного горла“. Можно жить иллюзией, что магистраль непрерывного движения будет быстро доставлять людей в центр, но в центре этот поток должен куда-то разъезжаться. В итоге заторы будут все равно, просто на выезде с этой магистрали, на новом возможном Арсенальном мосту», — считает градозащитник Юрий Багров.

В городе, где вводят платные парковки в центре, чтобы убедить жителей пересесть на общественный транспорт, решение строить многомиллиардную трассу только для того, чтобы в центр было удобно въезжать на своем автомобиле, кажется весьма спорным.