Лучшие из лучших: в Москве назвали лауреатов премии «За верность науке»

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В Москве назвали лауреатов премии «За верность науке»

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Блинов; 5-tv.ru

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В этом году на награду претендовало рекордное число участников.

К достижениям ученых накануне было приковано внимание и на торжественной церемонии премии «За верность науке». В этом году были поданы 1200 заявок. Среди финалистов — создатели лучших научно-популярных проектов. Те, кто говорит о науке доступно и даже делает ее модной.

«Все крутится вокруг науки и технологий. Наука рождает технологии, технологии становятся нашей жизнью. Когда-то Королеву, чтобы воплотить свою мечту в жизнь, нужен был простой парень Гагарин, который потом стал кумиром всего мира, героем нашей страны. Теперь наука родила технологии, которым один парень не нужен, им нужны миллионы лиц, миллионы данных, и мы сейчас уже боимся, как эти технологии будут уже развиваться помимо нашей воли», — сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Премия «За верность науке» присуждается с 2015 года за выдающиеся достижения в области научной коммуникации и популяризации науки.

Ранее 5-tv.ru рассказал, о чем президент РФ Владимир Путин говорил с молодыми учеными космической отрасли.

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