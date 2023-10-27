На участие во Всемирном фестивале молодежи подано более 160 тысяч заявок

Свыше 160 тысяч заявок из более чем 180 стран поступило на участие во Всемирном фестивале молодежи. Об этом рассказал первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, отметив, что прием еще продолжается.

Кириенко указал, что фестиваль позволит молодежи собраться на одной площадке, где они смогут обсудить проблемы, найти единомышленников, а также возможности развития и движения вперед.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта следующего года на федеральной территории «Сириус», расположенной на побережье Черного моря.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в России стартовал первый этап конкурса «Это у нас семейное». Он пройдет в дистанционном формате. Заявки на участие в нем подали более 70 тысяч семей из всех регионов страны — это свыше 400 тысяч человек.