Стали известны победители VII Чемпионата «АртМастерс»

В Большом театре прошла церемония награждения лауреатов VII Национального открытого чемпионата творческих компетенций «АртМастерс». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

В рамках праздничной церемонии и гала-концерта были названы лауреаты и обладатели вторых и третьих мест в личных номинациях и командных состязаниях направления «Театр», а также вручена награда «Великие мастера».

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко обратил внимание, что чемпионат проводится в седьмой раз и за эти годы обрел немалый авторитет. Он процитировал президента Владимира Путина, сказавшего, что «АртМастерс» способствует поиску любимого дела и раскрытию способностей.

В 2026 году на конкурс поступило более 30 тысяч заявок по 32 компетенциям.

«Это очень серьезный вклад», — подчеркнул Чернышенко, добавив, что креативной индустрии ежегодно нужно не менее 75 тысяч таких специалистов.

Чемпионат по-прежнему остается уникальной площадкой, где получают профессиональное признание мастера бэкстейджа и цифрового искусства.

Руководитель Управления Президента РФ по общественным проектам и глава оргкомитета чемпионата Сергей Новиков отметил, что событие проходит в Большом театре. По его словам, понимание того, что представители бэкстейдж-профессий незаменимы для современного русского искусства, пришло и к звездам сцены.

В финал пробились 200 человек из 43 регионов России.

Бренд-директор Т-Банка Никита Прилепский отметил, что креативные индустрии сегодня выступают одним из локомотивов экономики. Чемпионат собрал талантливых профессионалов, уже применяющих новые технологии, форматы и цифровые площадки для своих проектов.

Директор АНО «АртМастерс» Борислав Володин акцентировал, что чемпионат уже семь лет знакомит с профессиями, без которых креативные индустрии немыслимы.

«Инструмент самореализации по-настоящему востребован», — заявил он.

Награждение состоялось в Бетховенском зале Большого театра. 60 лучших молодых специалистов, преодолевших три конкурсных этапа, получили награды из рук видных представителей индустрии.

Информационную кампанию по всей стране провел медиахолдинг МАЕР. Цифровые приглашения увидели свыше пяти миллионов человек. Он назвал «АртМастерс» мощнейшим социальным двигателем для талантов со всей страны. Победители в номинациях моушн и VFX-дизайн были приглашены на стажировку.

Обладатели наград получили денежные сертификаты, которые можно потратить на образовательные цели, покупку профессиональной техники, запуск собственного проекта либо на путешествие по стране.

Валентин Смирнов, одержавший победу в компетенции «Технический продюсер», признался: успех стал для него неожиданным, а перспективы, которые открываются, пока сложно осмыслить. Зинаида Головенко же, победившая в компетенции «Куратор выставочных пространств», поделилась, что переполнена эмоциями, и от всей души поблагодарила экспертов за поддержку.

Кульминацией вечера стал масштабный гала-концерт на Новой сцене Большого театра. Кроме того, публике представили театральную новеллу — работу победителей командных соревнований в направлении «Театр».

Ранее 5-tv.ru писал о первых победителях ArtMasters Open в разделах «Кино» и «Музыка». Десять сборных из 25 государств стали участниками дебютного ArtMasters Open. Финалистам, собравшимся в Екатеринбурге, отвели три дня: за это время им предстояло не только подготовить творческие проекты, но и сплотить в единую команду профессионалов из разных сфер креативной индустрии.

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