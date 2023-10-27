«Это станет правилом»: запретят ли детям в России пользоваться телефонами в школах

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 83 0

Законопроект об использовании телефонов на уроках могут принять до конца года

«Это станет правилом»: запретят ли детям в России пользоваться телефонами в школах

Фото: © РИА Новости / Артем Житенев

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Как гаджеты влияют на ситуацию в образовательных учреждениях?

Законопроект о праве школьных учителей регулировать использование средств связи на уроках могут принять до конца осенней сессии Госдумы. Об этом заявила глава комитета нижней палаты парламента по просвещению Ольга Казакова.

«Я все-таки полагаю, что мы в эту сессию сможем это принять и это станет правилом, чем быстрее, тем лучше», — цитирует парламентария ТАСС.

Ученикам за использование телефона на уроке может грозит замечание, вызов родителей в школу или разговор с директором.
Также педагоги могут регулировать использование и других гаджетов — например, умных часов.

Все эти меры, по словам Казаковой, направлены на то, чтобы убрать отвлекающие факторы и помочь ребенку сосредоточиться. В марте сообщалось, что Госдума работает над законом, который запретит снимать фото и видео в школах.

Сейчас включить запись на уроке может кто угодно: школа считается общественным местом. Учителя говорят, что дети злоупотребляют своим правом, выводят педагогов из себя и отвлекаясь от получения знаний.

Как пояснила Казакова, в ходе работы над этим законопроектом было решено не ограничивать записи видео школьниками, а просто лимитировать само использование смартфонов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему ребенок не хочет идти в школу и что с этим делать.

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