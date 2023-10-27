Во главе животных был огромный алабай, который и напал на людей.

Стая бродячих собак чуть не растерзала двух человек в Башкирии. Как стало известно 5-tv.ru, жертвами огромного алабая стали мужчина и женщина, которые проходили мимо.

На кадрах из города Салавата стая псов набрасывается на прохожего. Самый большой из них — алабай — повалил мужчину на землю. Пострадавший стал звать на помощь, так как справиться с огромной собакой самостоятельно не мог, но поблизости не оказалось людей.

Отогнать собак смогли проезжающие мимо автомобилисты. Мужской крик и ужасающая картина заставила их остановиться посреди дороги. Водители подбежали к мужчине и отогнали собак.

Женщине повезло чуть больше, она смогла устоять на ногах, когда на нее напал тот же алабай. Отогнать собак удалось только при помощи прохожих, которые пытались запугать бродяг лопатами.

Как стало известно телеканалу «360», в прокуратуре Башкирии уже проводят проверку по факту инцидента. Известно, что мужчина получил травму в виде укуса правого предплечья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стая бродячих собак напала на женщину в Нижневартовске.