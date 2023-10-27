«Есть право»: в Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 52 0

Депутат Госдумы Гусев предложил законодательно закрепить статус эмбриона

«Есть право»: в Госдуме предложили законодательно закрепить статус эмбриона

Фото: www.globallookpress.com / Xinhua

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Как это изменит положение беременных женщин?

Статус эмбриона следует закрепить юридически и дать ему права для уменьшения числа абортов. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

«У нас в некоторых странах это (статус эмбриона — Прим. ред.) законодательно урегулировано, есть право эмбрионов. Соответствующим образом это регулируется во всем остальном законодательстве, и нам тоже это надо», — сказал парламентарий на круглом столе «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты».

Депутат также предложил финансово помогать матерям с момента зачатия ребенка, а также закрепить, что отец и мать имеют равные права к принятию решения об аборте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что планирование беременности для современной женщины не является чем-то особенным. Но, оказывается, 30% из будущих мам задумываются не только о здоровье малыша, но и его знаке зодиака. 

Согласно статистике, 9,7% молодых мам планировали рождение на определенный период, выбирая ребенку знак зодиака. Больше всего женщинам хотелось родить Львов и Дев.

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