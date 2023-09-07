Не хотят рожать Скорпионов: треть женщин России планируют беременность по звездам

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 15 0

«Страсти»: 30% женщин в РФ планируют беременность с учетом знака зодиака ребенка

Не хотят рожать Скорпионов: треть женщин России планируют беременность по звездам

Фото: www.globallookpress.com / Tatiana Morozova

Читайте нас в: Дзен Новости

При планировании беременности будущие мамы «выбирают» знаки зодиака для своих малышей.

Планирование беременности для современной женщины не является чем-то особенным. Но, оказывается, 30% из будущих мам задумываются не только о здоровье малыша, но и его знаке зодиака. Об этом сообщает издание «Страсти».

Согласно статистике, 9,7% молодых мам планировали рождение на определенный период, выбирая ребенку знак зодиака. Больше всего женщинам хотелось родить Львов и Дев. Привлекательными для них являются характер людей, рожденных под этими знаками и их возможные таланты.

А вот Скорпионы для мамочек наименее привлекательны, около 30% не хотели бы рожать детей с этим знаком. На втором месте антирейтинга — Близнецы, а третье разделили Рыбы и Овны.

Кстати, половина пар, планирующих стать родителями, отметили, что вообще не верят в астрологию. Еще 9% уверены, что выбранная дата рождения гарантирует удачу малышу.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Мордовии приняли закон о запрете на склонение беременных к абортам.

+10° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 71%
97.84
0.30 105.08
0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:24
Переломы, травмы и инфаркт: за что Анатолию Коту часто «прилетает» после ролей
9:19
«Два месяца с этим проходил»: названа причина смерти аниматора «Союзмультфильма» Арефьева
9:01
Травмирующий опыт: как к украинцам на самом деле относятся в Израиле
8:55
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС на улице Пушкинская после падения обломков БПЛА
8:54
«Попахивает анорексией»: почему Дима Билан решил сесть на диету
8:37
Эпоха СССР: 10 вещей, которые уже никогда не понять современной молодежи

Сейчас читают

Гузеева и Сябитова разоблачили ложь участницы шоу: что было дальше?
Россия устроила "сюрприз" Блинкену перед визитом в Киев
Опять без мужа: Маркл посетила концерт Бейонсе и покорила фанатов своим гламуром
Я хочу любви: Туриченко о съемках клипа, свадьбе с любимой и семейных ценностях

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео
Как понять что мужчина точно женится — главные признаки
Ретромеркурий настигнет 5 знаков с 23 авг по 15 сент 2023
Чем опасен новый коронавирус Эрис и какие симптомы в России