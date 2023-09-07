Не хотят рожать Скорпионов: треть женщин России планируют беременность по звездам

При планировании беременности будущие мамы «выбирают» знаки зодиака для своих малышей.

Планирование беременности для современной женщины не является чем-то особенным. Но, оказывается, 30% из будущих мам задумываются не только о здоровье малыша, но и его знаке зодиака. Об этом сообщает издание «Страсти».

Согласно статистике, 9,7% молодых мам планировали рождение на определенный период, выбирая ребенку знак зодиака. Больше всего женщинам хотелось родить Львов и Дев. Привлекательными для них являются характер людей, рожденных под этими знаками и их возможные таланты.

А вот Скорпионы для мамочек наименее привлекательны, около 30% не хотели бы рожать детей с этим знаком. На втором месте антирейтинга — Близнецы, а третье разделили Рыбы и Овны.

Кстати, половина пар, планирующих стать родителями, отметили, что вообще не верят в астрологию. Еще 9% уверены, что выбранная дата рождения гарантирует удачу малышу.

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