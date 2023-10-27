Меняем мороз на зной: где и когда можно отдохнуть без паспорта и визы в 2023 году

Предновогодние праздники — самая лучшая пора для того, чтобы выбрать место для отдыха. Какие курорты стоит посетить без особых заморочек?

В преддверии новогодних праздников перед россиянами встает вопрос — где и как можно организовать отдых бюджетно. Нередко камнем преткновения в таких вопросах становится и нежелание оформлять дополнительные документы. В текущих условиях получить визу — задача повышенной сложности.

Есть страны, где можно находиться без визы достаточно длительное время или оформить ее максимально быстро онлайн или при въезде в страну, а некоторые до сих пор принимают даже без загранпаспорта. Куда поехать, чтобы с шиком отдохнуть — читайте ниже.

Где можно отдохнуть без визы

Если загранпаспорт у вас все же есть, а вот визу оформить уже не получится, то размахнуться есть, где. По загранпаспорту, но без предварительного оформления визы россияне могут посетить 115 стран. Лидером в списке туристических стран для бюджетных поездок продолжает считаться Турция — билет туда стоит в среднем 14 000 рублей). Кроме нее, в списках фаворитов все еще значатся Азербайджан (билет туда стоит 16 500 рублей), Грузия (19 000 рублей), Узбекистан (20 000 рублей), ОАЭ (25 000 рублей), Сербия (35 000 рублей), Куба (35 000 рублей), Вьетнам (36 000 рублей), Таиланд (43 000 рублей) и Мальдивы (50 000 рублей), пишет URA.RU.

Что касается сроков пребывания на этих территориях, то Узбекистан наиболее предпочтителен. Находиться там можно до 60 дней. В Азербайджане и Молдове можно пожить без визы до 90 дней, а в Грузии — целый год. В Черногорию, Сербию и Албанию можно приехать просто по загранпаспорту и находиться в стране до 30 дней. На 90 дней свои двери для россиян откроют: Турция, Египет, ОАЭ, Тунис, Катар, Багамские острова, Мальдивы, Куба, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Перу, Чили Марокко.

В какие страны проще всего получить визу на месте

Сразу несколько крупных туристических стран предлагают возможность получить визу на месте. В Египте получить соответствующую бумажку обойдется в 25 долларов, а в Индонезии придется заплатить на 10 долларов больше. Бидлет в Египет обойдется всем страждущим в 26 000 рублей в одну сторону, в то время как до Индонезии придется выложить за 65 000 рублей ««чистыми». Добраться до Непала и вовсе влетит в копеечку — билет только в одну сторону стоит 75 тысяч рублей.

Не безвизовое, но доступное направление, — Индия. Особенно приятно приезжать туда в Новый год.

Куда можно улететь без загранпаспорта?

Для поездок в Абхазию, Армению, Республику Беларусь, Казахстан и Киргизию россиянам не нужен загранпаспорт. Чтобы пересечь границу, достаточно лишь показать российский паспорт. В большую часть стран прилететь можно самолетом из Сочи, при этом стоимость одного билета будет начинаться от 7 000 рублей. До конкретного города туристы чаще всего добираются на автобусе и такси.

Перелет в Армению обойдется путешественникам из РФ примерно в 10 000 рублей, в Беларусь — 9 000 рублей, в Казахстан — 16 000 рублей, а в Киргизию — 13 000 рублей. Помимо перелета нужно учитывать, что туристам придется заплатить за трансферы, страховки и проживание: в таком случае, стоимость конкретного отпуска будет вычисляться, исходя из совокупных затрат.

Ранее 5-tv.ru писал, что российским регионам разрешат вводить курортный сбор.