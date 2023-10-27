«Ночевали в больнице»: Оксана Самойлова сообщила о болезни младшей дочери

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Алина Крылова
Алина Крылова 80 0

Младшая дочь Самойловой и Джигана попала в больницу

«Ночевали в больнице»: Оксана Самойлова сообщила о болезни младшей дочери

Фото: Instagram* / samoylovaoxana

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Отпуск звездной четы в очередной раз оказался на грани срыва.

Очередное семейное путешествие Оксаны Самойловой и рэпера Джигана оказалось под угрозой срыва. Младшая дочь супругов, Майя, попала в больницу, чем вынудила мать и отца отменить все планы и вернуться домой.

В соцсетях до слез расстроенная случившимся мать рассказала, что впервые Майя почувствовала недомогание сразу после прилета. Распланировавшие две недели школьных каникул Самойлова и Джиган вынуждены были отменить все мероприятия: блогер схватила дочь и приехала с ней в неотложку. Свободные дни мужа и жены омрачило несчастливое событие.

Спустя несколько часов после госпитализации Самойлова вышла на связь с фанатами в соцсетях, чтобы сообщить: Майя чувствует себя лучше, но о выписке речи пока не идет.

«Мы тут не скучаем. Вот вчера всю ночь в больнице с Майей провели», — написала она, не уточнив, что именно стало причиной для госпитализации.

Звездный отец и вовсе предпочел хранить молчание и в социальные сети не вышел. Еще через некоторое время мать и дочь отправили долечиваться домой.

«Сегодня уже получше, слава богу. Это называется отпуск с детьми», — пошутила жена Джигана.

Прошлый отдых звездной четы был испорчен постоянными болезнями. Плохо было и детям, и взрослым: предварительно, тогда причиной недомогания стало отравление. Тот отпуск Самойлова назвала худшим в жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, как Самойлова угодила в больницу с нервным срывом.

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