Дочь Ирины Пеговой решила не идти по стопам матери: «С театром никак не связана»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 20 0

Дочь Ирины Пеговой решила не идти по стопам матери

Дочь Ирины Пеговой решила не идти по стопам матери: «С театром никак не связана»

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

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Наследница артистки заканчивает школу. С какой сферой деятельности планирует связать свою жизнь?

Ирина Пегова — успешная актриса и счастливая мама. От первого брака растит дочь Татьяну. Девушка уже оканчивает школу, вскоре ее ждет новый этап жизни. Артистка признается, что наследница растет очень самостоятельной. И уже примерно знает, с какой сферой деятельности хочет связать свою жизнь. И по стопам матери не собирается.

«Она — технарь. Избранная ею профессия с театром никак не связана. Я хотела бы, чтобы у нее была интересная жизнь, поэтому в выборе не ограничивала. Хотя, когда я училась в школе, то тоже не знала, что буду артисткой», — рассказала актриса на мероприятии, посвященном 125-летию Московского художественного театра.

По молодости мы все совершаем ошибки, о которых иногда жалеем в будущем. Некоторые часто обращаются к родителям за советом, другие же предпочитают набивать собственные шишки. Дочь Пеговой, вероятно, относится к последнему типу людей. По признанию артистки, Татьяна не советуется с ней ни по поводу молодых людей, ни по поводу учебы.

«Я тоже ни с кем не советовалась, потому что человек должен думать своей головой», — цитирует артистку издание dni.ru.

Ранее, писал 5-tv.ru, Ирина Пегова намекнула на новые отношения с загадочным очаровательным мужчиной.

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