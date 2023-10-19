Действенный способ: как Проскурякова справилась с переживаниями из-за болезни мужа

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов 18 0

Юлия Проскурякова представила трейлер нового сериала с ее участием

Действенный способ: как Проскурякова справилась с переживаниями из-за болезни мужа

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

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Супруга Игоря Николаева нашла себе занятие, которое отвлекает ее от душевных терзаний.

Переживающая за здоровье мужа Юлия Проскурякова поразила подписчиков своим новым образом. В начале осени супруг певицы Игорь Николаев был реанимирован из-за проблем с сердцем и ему экстренно было сделано аорто-коронарное шунтирование.

Как сообщает сайт dni.ru, Юлия не находила себе места на протяжении всей болезни любимого, поэтому отчаянно нуждалась в успокоении.

По словам самой Проскуряковой, ее спасла только работа на съемочной площадке. На днях звезда поделилась в своих соцсетях трейлером нового проекта, в котором она приняла участие. В свежей мелодраме актриса предстала в прекрасной форме и бодром расположении духа. Судя по всему, съемки в кино действительно помогают Юлии справляться со стрессом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Игорь Николаев трогательно поздравил младшую дочь с днем рождения.

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