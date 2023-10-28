Больше никогда не повторить: Дима Билан показал свой танец с любимым котом

Питомец артиста умер в конце сентября. Теперь остается только вспоминать о хорошем.

Дима Билан нелегко переживает утрату любимого кота Соломона. В своем блоге певец опубликовал трогательное видео, в котором показал самые счастливые моменты со своим питомцем. На одном из кадров артист даже танцует со своим пушистым любимцем. Об это пишет портал dni.ru.

Instagram* / bilanofficial

На видео черный красавец очень громко мурчит. Билан, не сдерживая умиления, гладит его. На другом отрывке заботливый хозяин тискает кота, лежа рядом с ним на полу. В один из моментов певец даже танцует, ведя кота, как настоящую партнершу. При этом на протяжении всего видео музыкант светится от счастья.

Билан приютил кота около трех лет назад, животное было сильно больным, но артист посчитал нужным вылечить его. И почти вылечил: Соломон прожил несколько лет, но все равно умер от болезни почек.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дима Билан высказался об отцовстве.

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