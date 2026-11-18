Предстоящая встреча президентов России, США и Китая Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина находится в центре внимания участников делового саммита АТЭС. Многие считают переговоры трех лидеров историческим событием. Об этом журналистам заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

По его словам, Россия, Китай и США способны совместно определять ключевые направления мировой геополитики.

При этом обсуждение не ограничивается политикой. Дмитриев отметил, что на форуме царит прагматичный настрой, а представители бизнеса проявляют интерес к российскому рынку. По его оценке, мир проходит через переломный период, когда все больше компаний, особенно из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, будут инвестировать в Россию.

Отдельно глава РФПИ заговорил о перспективах сотрудничества с американским бизнесом. По его словам, компании из США заинтересованы в инвестициях в совместные российско-китайские проекты.

«Эта трехсторонка, которая будет, — это не только геополитика, но и, возможно, экономическое сотрудничество, в рамках которого мы сможем реализовывать проекты Россия — Китай — США вместе. И это будут знаковые и важные проекты и в сфере энергетики, и в других сферах», — подчеркнул Дмитриев.

Работа американских представителей продолжается и за пределами переговорной площадки. Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, которые должны были участвовать в американской делегации, сейчас работают с европейскими партнерами. Как сообщил Дмитриев, они объясняют им возможную структуру европейской безопасности.

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина запланирована на 19 ноября в Шэньчжэне. Лидеры должны собраться в государственной резиденции председателя КНР в 14:30. Помощник президента России Юрий Ушаков ранее подчеркнул, что значение предстоящего контакта трудно переоценить. По его словам, это будет первый контакт в подобном трехстороннем формате.

Отдельно запланировано общение Путина с американским президентом. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что лидеры увидятся на торжественном приеме в Шэньчжэне.

«Они сегодня увидятся за обедом», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о возможной двусторонней встрече Путина и Трампа.

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