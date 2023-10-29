Единогласно: Асбаров нанес сокрушительное поражение Папину на турнире в Москве

|
Алина Крылова
Алина Крылова 23 0

Папин уступил Асбарову в боксерском поединке тяжеловесов

Единогласно: Асбаров нанес сокрушительное поражение Папину на турнире в Москве

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Развязка принципиального противостояния двух соперников оказалась воистину непредсказуемой.

На «ЦСКА Арене» в Москве завершился боксерский поединок в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) между россиянами Сосланом Асбаровым и Алексеем Папиным. Победу единогласным судейским решением по итогам десяти раундов неожиданно одержал не фаворит принципиального противостояния, а боец, считавшийся вторым по силе.

Встреча боксеров прошла при полных трибунах. Помимо поклонников бокса среди присутствующих были замечены и звезды мирового спорта. Несколько раз в кадр попал нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, пишет «Спорт-Экспресс».

Изначально именно Папин считался фаворитом, но чемпион лиги Hardcore Boxing по боям на голых кулаках Асбаров уже во втором раунде отправил соперника в нокдаун, а позже полностью взял под контроль весь ход противостояния.

По итогам очной встречи Асбаров одержал пять побед из возможных пяти, а Папин сохранил соотношение в пятнадцать побед и два поражения.

Алексей Папин известен в публичном поле как бывший претендент на титул чемпиона мира по боксу. Для Сослана Асбарова победа над оппонентом стала второй ключевой в карьере: до этого спортсмен буквально «вынес» экс-чемпиона WBA International Дмитрия Кудряшова. Теперь в прессе заговорили об Асбарове как об одном из главных претендентов на титул.

Ранее 5-tv.ru писал, как Дацик за несколько секунд одолел британского бойца Рэндайна.

Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
93.22
-0.34 98.35
-0.39
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:06
«Солдаты заканчиваются»: офицер ВСУ призвал усилить мобилизационные меры
4:48
«Пила из горла, чтобы улететь из реальности»: дочь Малафеева призналась в алкоголизме
4:45
Тело Мэттью Перри неделю лежало в джакузи? Подробности загадочной смерти актера
4:30
Минус два: силы ПВО России перехватили и уничтожили боевые самолеты ВСУ
4:12
Единогласно: Асбаров нанес сокрушительное поражение Папину на турнире в Москве
3:54
Тактика выживания: три способа помочь ребенку подружиться со сверстниками

Сейчас читают

«Вычисляют из толпы»: солистки «Тутси» назвали способ отпугнуть от себя альфонса
Палестинский вопрос ребром: чем для Израиля обернется тотальная зачистка сектора Газа
Не вешать нос: Дмитрий Харатьян о Родине, патриотизме, «Гардемаринах» и конкурсе «АвторА!»
Запомни ее красивой: две актрисы, которые ушли из жизни слишком рано

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам
Кто умер в 2023 году — полный список российских звезд
Большой гороскоп на осень 2023 всем знакам зодиака — видео