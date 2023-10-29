Резервуар с нефтью загорелся в Коми, один человек погиб

Один человек погиб в результате возгорания резервуара с нефтью в поселке Верхнеколвинск Республики Коми. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления МЧС.

Уточняется, что возгорание произошло на выведенном из эксплуатации резервуаре РВС-5000, расположенном на территории предприятия по разработке месторождений. Пожар охватил площадь в 360 квадратных метров, к его ликвидации привлекли 51 сотрудника и 18 единиц техники МЧС.

Ситуация осложнилась после того, как огонь перекинулся на соседний резервуар, заполненный нефтью на высоту от пяти-семи метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Екатерина Киселевич. Она добавила, что нефтепроводу ничего не угрожает, так как он находится под землей. Рядом стоящие резервуары заполнены водой.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил техники безопасности при проведении на нефтяном резервуаре работ подрядной организацией «Эколайф». В результате пожара один сотрудник компании получил ожоги 30% тела и скончался, еще двое нуждаются в медицинской помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал о пожаре на территории Афипского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.