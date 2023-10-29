Скромный, разумный и незаурядный: трагическая ситуация из жизни Александра III

Его жертвенность и храбрость до сих пор обсуждаются российскими историками.

Российский император Александр III вошел в историю как человек незаурядный. При нем не было войн или каких-то крупных потрясений. Да и как человек, он был весьма скромен и разумен. Не любил роскошь, внимание, увеселения и прочее.

В общем, полное отличие от большинства императоров России. Правда, был весьма консервативен и не любил реформы. Ну а как обстояло дело с характером и силой воли? Об этих качествах можно судить по его поведению в одной трагической ситуации.

17 октября 1888 года императорский поезд мчался по железнодорожной ветке Курск-Харьков-Азов. Мчался со скоростью 68 км/ч, что было несколько больше заявленной безопасной скорости на том участке. Дело в том, что такая скорость соответствовала пассажирскому экспрессу, но общий вес императорского состава подходил под стандарт грузового, для которого скорость должна была быть меньше.

Видимо, очень уж императорская семья спешила попасть из Крыма в Петербург. Состав тянули два паровоза. Пассажирский П.41 с конструкционной скоростью 82 км/ч и товарный Т.164, чья конструкционная скорость была всего 58 км/ч.

Конструкционная скорость - это та, с которой локомотив идет без ущерба для себя или для путей. Эти два паровоза из-за разности конструкционной скорости галопировали, разбивая и так слабое верхнее строение путей, из-за чего в какой-то момент второй паровоз попросту оказался между разошедшихся рельсов, что и спровоцировало сход вагонов с путей. Случилось это неподалеку от станции Борки. Все это произошло еще и на десятиметрвой насыпи.

В общей сложности, с путей сошло десять вагонов, погиб 21 человек и более 20 оказались ранены. А вот все члены императорской семьи выжили и отделались небольшими травмами, хотя вагон-столовая, в которой они находилась в момент крушения, был полностью разрушен. Со слетевшими колесными тележками, с обвалившейся крышей, покореженными стенами и провалившимся полом он полулежал на насыпи.

В момент крушения стены вагона сдвинулись и немного задержали падение крыши, а затем ее уже держал император, давая возможность выбраться пострадавшим наружу.

"Вся крыша столового вагона упала на императора, и он только благодаря своей гигантской силе удержал эту крышу на своей спине, и она никого не задавила", - писал Сергей Витте, управляющий Обществом Юго-Западных железных дорог.

Важным будет отметить и то, что император и его жена Мария Федоровна принимали непосредственное участие в спасении пострадавших, они покинули место катастрофы уже затемно и только после того, как помощь была оказана всем до единого.

Бытует мнение, что именно из-за нечеловеческих усилий в момент крушения император повредил не только поясницу, но и почки, что и стало причиной его болезни и смерти через шесть лет после этой катастрофы. Также в последнее время высказывается мнение, что император и вовсе никакую крышу не держал. Впрочем, никаких разумных доводов в пользу этой версии не приводится.